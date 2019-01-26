Россияне возмутились немецкой статьей о блокаде Ленинграда

СЕГОДНЯ 08:02 2019-01-26T08:02:13+03:00

Речь идет о материале, автор которого утверждает, что в нашей стране акцент делается «на национальной гордости, а не на памяти»

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Интернет-пользователи возмутились и резко раскритиковали статью, опубликованную в газете Süddeutsche Zeitung, в которой ее автор - немецкая журналистка Зильке Бигальке - осуждает проведение 27 января в Санкт-Петербурге парада в честь 75-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В этом материале утверждается, что в России трагедия «приобрела характер торжества». По мнению Бигальке, неправильно то, что власти нашей страны «представляют осажденных как героев, мужественно сопротивлявшихся немцам», и «делают акцент на национальной гордости, а не на памяти».

Так, в соцсетях весьма резко отреагировали на эту статью. Одни юзеры обвинили немецкую журналистку в нацизме, а другие - в переписывании истории и попытке обесценить подвиг русского народа. При этом интернет-пользователи заметили, что европейцы очень быстро забывают прошлое.

«Вообще везде стоит вой, что мы помним Великую Отечественную войну до сих пор. Нам же лучше, ибо генетическая память не атрофируется, чего о Европе не скажешь», - пишет Анна Ломтева.

«Они были бы рады, если бы мы совсем забыли», - считает Любовь Ниязова.

СПРАВКА «КП»

Блокада Ленинграда длилась почти 872 дня - с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За это время погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек.

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