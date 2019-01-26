Гуайдо назвал возможные сроки досрочных выборов в Венесуэле

СЕГОДНЯ 13:13 2019-01-26T13:23:50+03:00

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Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, ранее провозгласивший себя временным президентом страны, назвал возможные сроки проведения досрочных выборов в республике. По его мнению, голосование возможно через шесть-девять месяцев, так как перед этим еще предстоит «оздоровить избирательную систему».

«Выборы должны быть в самые короткие сроки <…> Но прежде надо оздоровить как можно скорее избирательную систему, чтобы был один избиратель и один голос, мы говорим о шести-девяти месяцах, может, меньше», - сказал Гуайдо в интервью испанскому телеканалу Antena3.

Также оппозиционер заявил о том, что конфликт в стране должны решать сами венесуэльцы, однако не исключил, что он и его сторонники могут попросить о военной помощи другие государства. «Венесуэла - суверенная страна, и конфликт должны решать венесуэльцы. Но происходит гуманитарный кризис, <…> должно быть быстрое решение этого кризиса и этого конфликта», - подчеркнул спикер Национальной ассамблеи.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 23 января в Каракасе начались массовые антиправительственные протесты. В тот же день лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Причем США и ряд других государств практически сразу признали Гуайдо временным главой боливарианской республики.