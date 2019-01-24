2019-01-24T00:50:04+03:00
В мире

Двоевластие в Венесуэле: лидер оппозиции провозгласил себя президентом, а Мадуро не намерен сдаваться

В ходе антиправительственных митингов в стране погибли шесть человек, десятки ранены [онлайн-трансляция]
Юлия ДИВЕЕВАЭдвард ЧЕСНОКОВАнтон ФОКИН (собкор КП в Венесуэле)
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Лидер оппозиции Венесуэлы провозгласил себя президентом, но Николас Мадуро не намерен сдаватьсяЛидер оппозиции Венесуэлы провозгласил себя президентом, но Николас Мадуро не намерен сдаватьсяФото: REUTERS
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Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду, 23 января, объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. Его самопровозглашение поддержали США, Канада, Перу, Боливия, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Парагвай и Организация американских государства.

Однако нынешний президент Николас Мадуро, который не так давно был переизбран на этот пост, обвиняет оппозицию и Нацсобрание в сговоре с Соединенными Штатами и попытке госпереворота. Он тут же объявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.

В ответ Гуайдо выступает с обещанием, что Каракас будет поддерживать дипломатические отношения со всеми странами мира.

"Ответственно заявляю, что мы суверенная нация и будем поддерживать дипломатические отношения со всеми странами мира, - написал он в среду в Twitter.

Гуайдо обещает восстановить конституционный порядок. США призвали Мадуро пердать власть в стране Гуайдо.

На фоне политического противостояния в стране проходят антиправительственные митинги. Они сопровождаются столкновениями манифестантов с подразделениями полиции и Национальной гвардии, в которых погибли шесть человек: четверо в штате Баринас и двое в штате Тачира. Еще десятки получили ранения.

Как передает газета El Nacional, митингующие в городе Гуанаре, столице штата Португеса, в среду разгромили здание региональной администрации. В помещениях разбиты стекла и перевернута мебель. О пострадавших не известно.

Параллельно с протестами против Мадуро, проходят акции в поддержку действующего правительства и президента. Однако, как отметил глава Боливарианской Республики, западные СМИ игнорируют их.

"Сегодня мы увидели полную тишину в информационном поле. Народ-воин не существует для средств массовой информации буржуазии. Международные СМИ вновь только осуждают народ Венесуэлы", - написал Мадуро в своем Twitter.

В Совете Федерации РФ подчеркнули, что Россия признала Мадуро легитимным президентом Венесуэлы и не станет менять свою позицию.

Беспорядки в Венесуэле: онлайн-трансляция.

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