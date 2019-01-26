2019-01-26T13:36:42+03:00
В мире

Не менее 12 человек пострадали от смерча в аэропорту Антальи

Кроме того, два самолета и один вертолет получили повреждения [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Ураганный ветер перевернул два автобуса и один микроавтобус, которые подвозили пассажиров к самолетамУраганный ветер перевернул два автобуса и один микроавтобус, которые подвозили пассажиров к самолетамФото: кадр с видео
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В субботу, 26 января, на аэропорт турецкого города Анталья обрушился смерч. Причем, по словам губернатора одноименной провинции Мюнира Каралоглу, в результате пострадали 12 человек.

Как выяснилось, ураганный ветер перевернул два автобуса и один микроавтобус, которые подвозили пассажиров к самолетам, а также опрокинул два трапа. При этом повреждения получили два воздушных судна и один полицейский вертолет.

Последствия смерча в аэропорту Анталии.

«Пострадали 12 человек, они доставлены в больницу. Их жизни ничего не угрожает», - сказал Каралоглу.

Между тем стоит отметить, что, несмотря на случившееся, аэропорт продолжает работать в штатном режиме, передает местный телеканал NTV.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре 2017 года в турецкой провинции Анталья также в результате смерча пострадали по меньшей мере 38 человек.

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