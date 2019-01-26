2019-01-26T19:18:40+03:00
В мире

"Желтые жилеты" ворвались в полицейский участок во французском Эвре

В очередном митинге против повышения цен на бензин приняло участие около 800 человек
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Желтые жилеты" ворвались в полицейский участок во французском Эвре"Желтые жилеты" ворвались в полицейский участок во французском ЭвреФото: REUTERS
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Участники протестного движения во Франции "желтые жилеты" ворвались в полицейский участок в городе Эвре.

Именно там в субботу около 800 человек собрались на очередной митинг возле участка местной полиции, некоторые из них ворвались в здание. Однако спустя несколько минут стражи порядка заставили их покинуть участок.

После этого "желтые жилеты" подожгли мусорные баки и четыре автомобиля, которые были припаркованы возле здания мэрии города.

В эту субботу от 200 до 300 человек собрались у здания Европейского парламента во французском Страсбурге, чтобы принять участие в акции протеста движения "желтых жилетов". Помимо Страсбурга, митинги прошли в субботу в городах Монпелье, Эврё, Бордо, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце декабря прошлого года «Желтые жилеты» попытались прорваться в летнюю резиденцию Макрона.

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