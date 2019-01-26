2019-01-26T20:19:02+03:00
В мире

Совет безопасности ООН поддержал позицию США по Венесуэле

Постпред России при ООН назвал происходящее нечистоплотными играми
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Совет безопасности ООН поддержал позицию США по ВенесуэлеСовет безопасности ООН поддержал позицию США по ВенесуэлеФото: REUTERS
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Совбез ООН проголосовал за предложенную США тему проходящего в субботу экстренного заседания - обсуждение ситуации в Венесуэле.

Данное предложение поддержали девять стран. Четыре государства, включая Россию, Южноафриканскую республику, Китай и Экваториальную Гвинею, выступили против. Две страны воздержались.

Госсекретарь США Майкл Помпео, выступая перед голосованием по ТЕМЕ заседания, обвинил венсеуэльского лидера Николаса Мадуро в "трагедии, которая привела к тому, что Венесуэла осталась без продуктов питания и гуманитарной помощи", сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что госсекретарь США Майк Помпео надеется, что Россия изменит отношение к ситуации в Венесуэле. Вашингтон хочет видеть у власти в стране оппозиционера Хуано Гуайдо.

В свою очередь вице-президент Бразилии Моурау предложил предложил создать "коридор" для побега Мадуро. По словам политика, необходимо дать команде действующего президента Венесуэлы уйти, чтобы "с этого момента страна начала восстанавливаться".

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