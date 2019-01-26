Вице-президент Бразилии Моурау предложил предложил создать "коридор" для побега Мадуро
Антониу Амилтон Моурау, экс-президент Бразилии выступил с инициативой о создании безопасного "коридора" для побега действующего лидера Венесуэлы, Николаса Мадуро.
- Мне кажется, что перед другими странами стоит важная задача - обеспечить Мадуро и его подчиненным выход. Должен быть коридор для побега, - подчеркнул бразильский политик.
Моурау также отметил, что коридор необходим для того, чтобы "дать Мадуро и его команде уйти, чтобы с этого момента страна начала восстанавливаться".
Ранее действующий президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о признании Хуана Гуаидо исполняющим обязанности президента Венесуэлы и обещал ему политическую поддержку, сообщает "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя президентом. Дональд Трамп признал его главой государства вместо Мадуро.
Спустя некоторое время, Мария Захарова, представитель МИД РФ, прокомментировала ультиматум европейских стран Венесуэле.