2019-01-27T10:46:19+03:00
Общество

Появилось видео с потрясающим по красоте опалом, найденным в камне

Находку сделали на шахте в австралийском Квинсленде [видео]
Татьяна СЫКОВА
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Опал обнаружили внутри обычного валуна. Фото: кадр видеоОпал обнаружили внутри обычного валуна. Фото: кадр видеоФото: кадр с видео
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В Сети набирает популярность видеоролик, на котором запечатлен потрясающий по красоте драгоценный камень опал, который обнаружили внутри обычного валуна. Видео было сделано 10 января 2017 года на руднике в окрестностях Квинсленда в Австралии. Однако его автор опубликовал ролик только недавно. Женщина рассказала, что она добывает опал из валунов в малонаселенных районах Квинсленда.

Открытие опала в камне - удивительный момент .

«В этом видео я рассказываю об одном из самых удивительных моментов, которые мне довелось пережить в моей команде: обнажении опала и о том, как я стала первым человеком на планете, увидевшем его природную красоту», - поделилась создатель ролика.

Она отметила, что добычу и расщепление необработанного опала из валуна нельзя ни с чем сравнить. Благородный опал, который они обнаружили, является драгоценным камнем. Необыкновенная игра цветов придала ему особую красоту.

Кстати, Австралия является основным добытчиком опала. Считается, что на здешние месторождения приходится до 97 процентов мировой добычи. Именно здесь добывают самый редкий вид этого драгоценного камня – черный опал. Автор утверждает, что на видео именно такой камень. Обнаружить его – особое везение.

Ранее сайт kp.ru писал, что британская королева Виктория очень любила опал и буквально спасла этот камень от забвения. При ней опал начал цениться, как бриллианты.

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