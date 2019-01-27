2019-01-27T16:53:31+03:00
В мире

В Иране заявили о побеге из тюрьмы в Афганистане 40 главарей террористической группировки

Иранские СМИ назвали случившееся "секретной операцией США"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Иране заявили о побеге из тюрьмы в Афганистане 40 главарей террористической группировкиВ Иране заявили о побеге из тюрьмы в Афганистане 40 главарей террористической группировкиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Две недели назад 40 главарей террористической группировки при помощи войск США совершили побег из тюрьмы в Афганистане, контролируемой боевиками радикального движения "Талибан".

По данным иранского агентства Tashim "секретная операция США" была проведена в провинции Бадгис на северо-западе Афганистана.

Информацию по поводу побега террористов из тюрьмы подтвердил заместитель главы областного совета провинции Бадгис Абдулла Афзали.

Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что в октябре прошлого года Террористы в Сирии взяли в плен 700 человек. В Минобороны РФ рассказали об атаке боевиков на лагерь беженцев.

К слову, информация о том, что США оказывают всяческую поддержку террористам в Сирии, появляется регулярно. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в сентябре Минобороны РФ выяснило, что американские инструкторы принимают участие в подготовке боевиков в САР.

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