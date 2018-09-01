2018-09-01T16:43:14+03:00
Политика

Минобороны РФ обвинило США в подготовке боевиков в Сирии

В ведомстве рассказали о неудачной попытке террористов прорваться к Пальмире
Дарья ИВАШКИНА
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Ранее стало известно о нападении боевиков на позиции сирийских войск в районе ПальмирыРанее стало известно о нападении боевиков на позиции сирийских войск в районе ПальмирыФото: REUTERS
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В Минобороны РФ рассказали о нападении боевиков на позиции сирийской армии в районе Пальмиры, совершенном в субботу утром, 1 сентября. Как отметили в ведомстве, пытавшиеся прорваться в сторону древнего города террористы, которых удалось взять в плен, рассказали о том, что являются членами бандформирования «Восточные львы».

Причем, как выяснилось в ходе допроса, перед нападением на военных боевики прошли специальную подготовку в лагере, расположенном неподалеку от американской военной базы в районе населенного пункта Эт-Танф.

«Пленный террорист сообщил, что для совершения акции в подготовке их группы принимали участие и американские инструкторы, а также с американской базы поставлялось оружие и боеприпасы», - говорится в сообщении министерства обороны.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, столкновение сирийских военных с террористами произошло в 36-ти километрах юго-восточнее Пальмиры. В результате двух боевиков удалось уничтожить, а еще двое были взяты в плен.

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