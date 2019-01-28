Правительство обсудило необходимость йодирования соли и обогащения молока
Вице-премьер РФ Алексей Гордеев поручил компетентным ведомствам определить перечень продуктов, которые должны быть в обязательном порядке обогащены витаминами и микроэлементами. Правительство пришло к выводу, что в российских магазинах должны появиться полки с натуральными биопродуктами, положительно влияющими на человеческим организм.
Соответствующий вопрос поднимался в минувшую пятницу, 25 января, на заседании межведомственной рабочей группы по реализации Стратегии повышения качества пищевой продукции в РФ до 2030 года. В ходе него была отмечена необходимость закрепления понятия качества продуктов питания в законе. Также речь шла об обязательном йодировании соли и обогащении молока витаминами A и D.
"Наша задача — обеспечить [людей] такими продуктами с необходимым содержанием витаминов и микроэлементов, поступающих на полки наших магазинов", - цитирует РБК Гордеева, который курирует агропромышленный комплекс нашей страны.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее экспертный совет при правительстве России предложил отменить или снизить НДС на полезные продукты в рамках мер по стимулированию здорового питания. Речь шла, в частности, о цельнозерновых продуктах, орехах, рыбе, свежих овощах и фруктах.