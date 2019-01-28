Из бюджета потратят 2 млрд рублей на отечественную дорожную технику

СЕГОДНЯ 11:35 2019-01-28T11:35:04+03:00

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Государство поддержит производителей отечественной строительно-дорожной и коммунальной техники. В 2019 году они могут получить господдержку на сумму более 2 млрд рублей. Деньги выделят с той целью, чтобы в дальнейшем заменить часть спецтехники иностранного производство на отечественную.

Проект постановления разработал Минпромторг. В ведомстве не исключают, что программа может стать долгосрочной, тогда будет больше шансов сократить импорт американской, немецкой, китайской, европейской техники. Сегодня на стройках и дорогах заняты более 80% зарубежного транспорта.

Чтобы заинтересовать покупателей, машиностроительные предприятия будут предоставлять скидку от 15% по договорам продажи строительно-дорожной, коммунальной, лесозаготовительной и прицепной техники. Скидка будет компенсирована правительством. Сейчас предложение и механизмы его реализации обсуждаются в правительстве, «наряду с другими мерами поддержки машиностроительной отрасли».

Помимо поддержки отечественного производителя удастся добиться загрузки существующих мощностей, а значит, появятся новые рабочие места.

Сейчас для спецтехники уже действуют программа льготного лизинга, субсидии на НИОКР и пилотные партии продукции, поддержка экспорта.

Пока принцип субсидирования машиностроения не раскрывают, но эксперты предполагают, что он будет аналогичным программе по субсидированию выпуска сельхозтехники, действующей с 1 января 2013 года.

Принять участие в программе могут производители отечественной техники и зарубежной, но собранной на территории нашей страны, пишет газета «Известия».

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