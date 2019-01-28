2019-01-28T11:35:04+03:00
Экономика

Из бюджета потратят 2 млрд рублей на отечественную дорожную технику

В долгосрочных планах частично заменить импортную технику на отечественную
Ася РОМАНЧУК
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В правительстве хотят поддержать производителей отечественной коммунальной техникиВ правительстве хотят поддержать производителей отечественной коммунальной техникиФото: Екатерина СИМОХИНА
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Государство поддержит производителей отечественной строительно-дорожной и коммунальной техники. В 2019 году они могут получить господдержку на сумму более 2 млрд рублей. Деньги выделят с той целью, чтобы в дальнейшем заменить часть спецтехники иностранного производство на отечественную.

Проект постановления разработал Минпромторг. В ведомстве не исключают, что программа может стать долгосрочной, тогда будет больше шансов сократить импорт американской, немецкой, китайской, европейской техники. Сегодня на стройках и дорогах заняты более 80% зарубежного транспорта.

Чтобы заинтересовать покупателей, машиностроительные предприятия будут предоставлять скидку от 15% по договорам продажи строительно-дорожной, коммунальной, лесозаготовительной и прицепной техники. Скидка будет компенсирована правительством. Сейчас предложение и механизмы его реализации обсуждаются в правительстве, «наряду с другими мерами поддержки машиностроительной отрасли».

Помимо поддержки отечественного производителя удастся добиться загрузки существующих мощностей, а значит, появятся новые рабочие места.

Сейчас для спецтехники уже действуют программа льготного лизинга, субсидии на НИОКР и пилотные партии продукции, поддержка экспорта.

Пока принцип субсидирования машиностроения не раскрывают, но эксперты предполагают, что он будет аналогичным программе по субсидированию выпуска сельхозтехники, действующей с 1 января 2013 года.

Принять участие в программе могут производители отечественной техники и зарубежной, но собранной на территории нашей страны, пишет газета «Известия».

Ранее алтайские власти потратили 50 млн рублей на всесезонную уборочную технику, но, по мнению специалистов, она оказалась непригодной для зимних условий. Речь идет о подметально-уборочных машинах ВКМ-2020. Всего на город купили пять автомобилей этой модификации.

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