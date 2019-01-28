2019-01-28T12:00:11+03:00
Экономика

Россияне не заинтересовались ипотекой на деревянные дома

Правительство обещало поддержать заемщиков, предоставив им субсидии, но даже это не стало решающим фактором
Ася РОМАНЧУК
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Ипотека на деревянные дома пока не пользуется большой популярностью у россиян. ФОТО: Михаил ГоршковИпотека на деревянные дома пока не пользуется большой популярностью у россиян. ФОТО: Михаил Горшков
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Льготное кредитование на покупку домов из бруса не получило широкого распространения среди населения. С апреля по ноябрь 2018 года правительство предложило компенсировать часть процентной ставки по ипотеке для заемщиков, которые решили обзавестись частным домом. В планах было, что общее количество сделок составит 2,5 штук, но на деле их оказалось около ста.

- Дело в том, что программа не доработана. Люди активно интересовались, но когда узнавали, что ставка субсидировалась не весь срок кредита, а только первые месяцы, то желание пропадало. Срок слишком короткий и до реально оформленных кредитов дело не дошло, - рассуждает глава Ассоциации деревянного домостроения Олег Панитков.

В Минфине отмечают, что идея будет доработана. Планируется продлить «деревянную» ипотеку на 2019-2020 годы и выделять по 200 млн рублей ежегодно.

Скидка будет составлять — 5 процентных пунктов от ставки по ипотеке на покупку заводских деревянных домов. Сейчас к участию в программе привлекаются банки, но многие финансовые учреждения пока опасаются, что деревянное жилье очень проблемный актив.

— Банки боятся, что дома сгорят, страховка дорогая. Нужно что-то с этим делать, будем над этим работать, —объясняет газете «Известия» замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Эксперты уверены, что у программы хорошие шансы, но только в Московской и Ленинградских областях. Но только при условии, если максимальная сумма кредита будет увеличена, а требования к обороту денежных средств в компаниях — производителях деревянных домов, наоборот, снижены.

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