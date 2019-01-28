Стало известно, как предприимчивые москвичи зарабатывают на снегопаде

СЕГОДНЯ 14:55 2019-01-28T14:55:22+03:00

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Мощный снегопад в столице вызвал сильное подорожание услуг по уборке снега и аренде соответствующей техники. Согласно данным сайтов объявлений, уборка снега в Москве подорожала в 6,9 раз по сравнению с прошлыми бесснежными выходными.

Рабочие по очистке территорий требуют почасовую оплату. Если еще недавно час работы по очистке двора от снега или откапывания машины стоило в среднем 1000 рублей в час, то во время снегопада цена выросла в пять раз. Сообщается, что многие строители и грузчики переквалифицировались на время обильных осадков и предлагали услуги бригады за 6 тысяч рублей в час, делая ставку на оперативность. Аренда трактора и другой снегоуборочной техники оценивается в среднем в 5,8 тысяч рублей за час работы, прокат крупногабаритной техники достиг 18 тысяч рублей в час, сообщают «Известия».

Ранее сайт kp.ru писал, что снегопад, который начался в Москве в субботу и длился вплоть до утра понедельника, стал самым сильным за последние двадцать лет. Таких сугробов в столице не было с 2002 года. Столичные власти попросили водителей воздержаться от пользования личным транспортом, поскольку еще не все дороги очищены и припракованные машины мешают работе коммунальщиков.

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