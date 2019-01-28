На станции метро "Озерная" в Москве сработала пожарная тревога

СЕГОДНЯ 15:27 2019-01-28T16:09:07+03:00

Пассажиры никак не отреагировали на объявление Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В метрополитене пояснили, что на станции проходили испытания работы системы звукового оповещения

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В Москве на станции метро "Озерная" Солнцевской линии сработала пожарная тревога. Причины ее включения пока неизвестны, однако голос из громкоговорителя призывает граждан покинуть коридоры столичной подземки. По словам очевидцев, пассажиры предупреждение игнорируют.

"Внимание! Пожарная тревога. Всем покинуть здание согласно плану эвакуации", - цитирует радио "ГМ" фразу звучащую из динамиков.

Между тем, в метрополитене прокомментировали ситуацию:

- Станция «Озерная» работает в штатном режиме. Безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает. На станции проходили испытания работы звукового оповещения системы пожарной безопасности, - рассказали "Комсомольской правде" в пресс-службе Московского метрополитена.

Напомним, как писал сайт kp.ru, несколько лет назад в столичном метро срабатывала также воздушная тревога. Тогда причиной инцидента стал кратковременный технический сбоя во время настройки аудиосообщений.