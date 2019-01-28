Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик ВВС США над Балтийским морем

СЕГОДНЯ 15:58 2019-01-28T16:01:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Российский истребитель Су-27 перехватил американский самолет-разведчик P-8A Poseidon в небе над Балтийским морем. Такую информацию предоставили в министерстве иностранных дел РФ.

Согласно информации, указанной в пресс-релизе ведомства, американский самолет был замечен российскими средствами контроля воздушного пространства во время приближения к государственной границе нашей страны. Вскоре после этого в воздух был поднят Су-27, входящий в состав дежурных сил по противовоздушной обороне.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как самолет-разведчик P-8A Poseidon ВВС США", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что после того, как американский "шпион" удалился от наших государственных границ, Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.

Сайт kp.ru писал о том, что на прошлой неделе российский истребитель той же модели перехватил шведский самолет-разведчик "Гольфстрим". Данный летательный аппарат также был замечен в небе над Балтийским морем.