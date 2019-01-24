Российский Су-27 перехватил шведский самолет-разведчик над Балтикой

СЕГОДНЯ 07:15 2019-01-24T07:24:08+03:00

Истребитель сил ПВО РФ приблизился к иностранному воздушному судну на безопасное расстояние и вынудил его удалиться

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Истребитель Су-27 из сил противовоздушной обороны России поднимался в небо на перехват шведского самолета-разведчика "Гольфстрим", который шел к к российской границе с выключенным транспондером. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, самолет-шпион заметили над нейтральными водами Балтийского моря. Российский Су-27 "приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции".

Пилот шведского самолета после этого сразу развернул свою боевую машину и удалился от российской границы. наш истребитель также вернулся на аэродром базирования, передает ТАСС.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что в ноябре прошлого года США пожаловались на небезопасный перехват своего самолета-разведчика ЕР-3 Ariels российским истребителем Су-27 в небе над Черным морем. Пресс-служба командования американских ВМС в Европе и Африке заявила, что Aries совершал полет в международном воздушном пространстве, когда российский истребител прошел непосредственно перед ним на высокой скорости, поставив под угрозу жизнь экипажа.