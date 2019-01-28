2019-01-28T17:19:50+03:00
Общество

Похищение картины Куинджи раскрыто благодаря системе «Безопасный город»

За 2018 год комплекс видеонаблюдения помог раскрыть в Москве более 3 тысяч преступлений
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Похищение картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» удалось раскрыть оперативно благодаря системе «Безопасный город». Об этом журналистам сообщил источник в правоохранительных органах.

Обратим внимание, «Безопасный город» – это автоматизированная система видеонаблюдения, которая обеспечивает охрану и безопасность на улицах, дорогах, стадионах, метро, торговых центрах и даже жилых домах. Видеонаблюдение за подъездами, улицами и площадями, контроль качества оказываемых коммунальными хозяйствами услуг, контроль пожарной автоматики, затопляемости и загазованности в жилых домах, информационные терминалы в различных точках мегаполиса – все это и многое другое включает комплекс «Безопасный город».

Ранее начальник ГУ МВД России по Москве, генерал-лейтенант полиции Олег Баранов в ходе расширенного общегородского совещания по вопросам профилактики правонарушений в столице сообщил, что в 2018 году система «Безопасный город» помогла раскрыть в Москве более 3 тыс. преступлений.

Напомним, накануне около 18:00 на выставке Архипа Куинджи в Третьяковской галерее исчезла картина «Ай-Петри. Крым». По информации источника Агентства «Москва», полотно было застраховано на 12 млн руб. Утром 28 января официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники полиции подозреваемого в похищении картины задержали.

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