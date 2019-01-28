Порошенко подписал закон об изменении юрисдикции религиозных общин

СЕГОДНЯ 19:31 2019-01-28T19:31:46+03:00

Речь идет о документе, который может лишить каноническую Украинскую православную церковь ее храмов

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В понедельник, 28 января, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о смене юрисдикции церковных общин. Как отметили в пресс-службе главы незалежной, согласно этому документу, религиозные организации смогут менять свою конфессиональную принадлежность путем голосования.

«Закон предусматривает механизмы, которые будут устанавливать, каким именно образом религиозная организация может изменить свою подчиненность действующим на Украине и за ее пределами религиозным центрам (управлениям)», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте украинского лидера.

Между тем в канонической Украинской православной церкви (УПЦ) уверены, что новый закон направлен против них и призван лишить УПЦ ее храмов.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, буквально на днях Порошенко заявил о том, что представители «новой церкви» не собираются немедленно штурмовать все храмы, принадлежащие УПЦ. При этом он заметил, что «всему свое время».