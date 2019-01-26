2019-01-26T10:17:53+03:00
Политика

Порошенко оценил возможность захвата храмов УПЦ

Как заметил президент Украины, «всему свое время»
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возможность захвата храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В частности, он заверил, что представители «новой церкви» не собираются немедленно штурмовать все здания, принадлежащие УПЦ, заметив при этом, что «всему свое время».

«И когда кто-то ожидал, что тут же первыми действиями будет штурм лавр, передача всего - нет. Всему свое время, и не надо это ускорять», - сказал глава незалежной в эфире телеканала «Украина». Также лидер соседнего государства подчеркнул, что в Киеве «дали возможность всем сделать свой выбор».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще 17 января Верховная рада приняла закон о порядке смены юрисдикции религиозных общин. За документ, призванный значительно упростить переход храмов местных общин из одной конфессии в другую, со второй попытки проголосовали 229 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

А 15 декабря прошлого года в Киеве состоялся «объединительный собор», по итогам которого предстоятелем «новой украинской церкви» был избран раскольник из так называемого Киевского патриархата Епифаний Думенко.

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