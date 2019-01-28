Власти Великобритании пригрозили заблокировать соцсети
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок пригрозил заблокировать социальные сети в стране, если те не усилят борьбу с вредным контентом, который может подтолкнуть подростков к самоубийству.
«У британского парламента есть полномочия сделать это (заблокировать социальные сети). Но надеюсь, что до этого не дойдет», - сказал Хэнкок в эфире телеканала Би-би-си.
Как заметил глава Минздрава Соединенного Королевства, в настоящее время в популярных соцсетях распространяется огромное количество видеороликов и изображений с призывами к суициду, при этом администрация этих сервисов зачастую не успевает вовремя удалять опасный контент.
Стоит отметить, что это заявление министра было сделано после того, как британец Иэн Рассел обвинил соцсети в самоубийстве своей 14-летней дочери в 2017 году.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, не так давно Facebook выпустил руководство по предотвращению суицидов.