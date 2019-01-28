Власти Великобритании пригрозили заблокировать соцсети

СЕГОДНЯ 22:15 2019-01-28T22:15:24+03:00

По словам министра здравоохранения страны Мэтта Хэнкока, пойти на это придется, если сервисы не усилят борьбу с опасным контентом

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Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок пригрозил заблокировать социальные сети в стране, если те не усилят борьбу с вредным контентом, который может подтолкнуть подростков к самоубийству.

«У британского парламента есть полномочия сделать это (заблокировать социальные сети). Но надеюсь, что до этого не дойдет», - сказал Хэнкок в эфире телеканала Би-би-си.

Как заметил глава Минздрава Соединенного Королевства, в настоящее время в популярных соцсетях распространяется огромное количество видеороликов и изображений с призывами к суициду, при этом администрация этих сервисов зачастую не успевает вовремя удалять опасный контент.

Стоит отметить, что это заявление министра было сделано после того, как британец Иэн Рассел обвинил соцсети в самоубийстве своей 14-летней дочери в 2017 году.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, не так давно Facebook выпустил руководство по предотвращению суицидов.