Facebook выпустил руководство по предотвращению суицидов

СЕГОДНЯ 16:25 2018-09-12T16:33:46+03:00

Facebook совместно с РОЦИТ разработал рекомендации о том, как с помощью социальных сетей уберечь близких

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Сегодня, 12 сентября, во Всемирный день предотвращения самоубийств Facebook и РОЦИТ запустили руководства на русском языке о безопасном пользовании соцсетями. Руководства включают в себя рекомендации о том, как себя вести, если вы заметилии депрессивный контент или кто-то рассказывает о намерениях причинить себе вред.

Все советы разработаны специалистами и затрагивают важные вопросы, которые могут коснуться любого человека. Как научиться решать проблемы сразу? Что сделать, чтобы помочь близкому человеку, если он в депрессивном состоянии? Как помочь предотвратить чье-то самоубийство?

- Нужно оказывать поддержку тем, кто в этом нуждается. Мы разрабатываем подобные руководства совместно с организациями по охране здоровья и делаем их доступными для пользователей уже на протяжении 10 лет. Наши рекомендации будут полезны всем. Их выполнение поможет предотвратить попытки самоубийства, - подеделилась Ульяна Зинина, руководитель Facebook по связи с государственными организациями России.

Иногда достаточно одной минуты, чтобы изменить чью-то жизнь. Любой желающий может скачать материалы и поделиться ими, чтобы обезопасить своих друзей и близких.

Также за помощью Вы всегда можете обратиться по следующим телефонам:

Кризисная линия доверия (круглосуточно): +7 (800) 100-49-94

«Горячая линия» Центра экстренной психологической помощи МЧС России (Москва): +7 (495) 626-37-07

Государственная скорая психиатрическая помощь (Москва): +7 (911) 195-27-73

Экстренная скорая помощь: 911

Московская служба психологической помощи населению: +7-495-051