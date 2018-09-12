Facebook выпустил руководство по предотвращению суицидов
Сегодня, 12 сентября, во Всемирный день предотвращения самоубийств Facebook и РОЦИТ запустили руководства на русском языке о безопасном пользовании соцсетями. Руководства включают в себя рекомендации о том, как себя вести, если вы заметилии депрессивный контент или кто-то рассказывает о намерениях причинить себе вред.
Все советы разработаны специалистами и затрагивают важные вопросы, которые могут коснуться любого человека. Как научиться решать проблемы сразу? Что сделать, чтобы помочь близкому человеку, если он в депрессивном состоянии? Как помочь предотвратить чье-то самоубийство?
- Нужно оказывать поддержку тем, кто в этом нуждается. Мы разрабатываем подобные руководства совместно с организациями по охране здоровья и делаем их доступными для пользователей уже на протяжении 10 лет. Наши рекомендации будут полезны всем. Их выполнение поможет предотвратить попытки самоубийства, - подеделилась Ульяна Зинина, руководитель Facebook по связи с государственными организациями России.
Иногда достаточно одной минуты, чтобы изменить чью-то жизнь. Любой желающий может скачать материалы и поделиться ими, чтобы обезопасить своих друзей и близких.
Также за помощью Вы всегда можете обратиться по следующим телефонам:
Кризисная линия доверия (круглосуточно): +7 (800) 100-49-94
«Горячая линия» Центра экстренной психологической помощи МЧС России (Москва): +7 (495) 626-37-07
Государственная скорая психиатрическая помощь (Москва): +7 (911) 195-27-73
Экстренная скорая помощь: 911
Московская служба психологической помощи населению: +7-495-051