2019-01-29T06:53:39+03:00
Экономика

Шатдаун обошелся США в три миллиарда долларов

После первого квартала 2019 года потери вырастут до восьми миллиардов долларов
Юлия ДИВЕЕВА
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В Конгрессе подсчитали убытки от шатдаунаВ Конгрессе подсчитали убытки от шатдаунаФото: REUTERS
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Американская экономика за время вынужденной приостановки работы правительства потеряла около трех миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюджетного управления Конгресса США.

Напомним, самый длинный в истории Соединенных Штатов шатдаун начался 22 декабря 2018 года и закончилась 25 января 2019 года.

“В результате снижения экономической активности реальный (то есть с поправкой на инфляцию) валовой внутренний продукт (ВВП) в четвертом квартале 2018 года сократился на три млрд долларов (при курсе доллара по состоянию на 2019 год) по сравнению с теми показателями, которые были бы в противном случае", - сообщают эксперты Конгресса.

Они считают, что бюджетный кризис скажется и на показателях первого квартала 2019 года: потери будут равняться уже восемь млрд долларов. Правда в управлении обнадежили, что в течение 2019 года квартальный рост покажет те же восемь миллиардов долларов.

А вот три миллиарда потеряны для экономики США безвозвратно. Их не удасться никак компенсировать. Ущерб составляет 0,02% прогнозируемого годового ВВП за 2019 год.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что эксперты рейтингового агентства Standard & Poor,s подсчитали убытки американской экономики от шатдауна. По их мнению, за 35 дней экономика потеряла шесть миллиардов долларов.

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