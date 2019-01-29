2019-01-29T08:21:09+03:00
Экономика

Правительство не поддерживает идею отказа от счетчиков тепла

Инициатором отказа выступил Минстрой, назвав меру неэффективной
Ася РОМАНЧУК
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В правительстве не готовы отказаться от счетчиков тепла, а в Минстрое уверены, что они неэффективныВ правительстве не готовы отказаться от счетчиков тепла, а в Минстрое уверены, что они неэффективныФото: Алексей ФОКИН
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Отказ от счетчиков на тепло пока невозможен, уверены в правительстве. Несмотря на инициативу Минстроя – избавиться от приборов учета – в Минэкономразвитии считают это шагом назад.

Обязательная установка в новостройках индивидуальных счетчиков тепла будет сохранена. Отказ от счетчиков лишит граждан мотивации следить за потреблением тепла, а значит, энергоэффективное строительство не будет развиваться.

По закону счетчики тепла обязательно устанавливаются в новостройках с 2012 года. Анализ ситуации показал, что никакого результата это не дает. Часто цена приборов учета выше, чем экономия от них.

- С точки зрения потребления тепла дом является единой системой, ее нельзя делить на отдельные квартиры. Человек всегда получит тепло за счет соседей. Единственный корректный показатель – это счетчик на входе в отопительную систему дома, — пояснил газете «Известия» директор департамента ЖКХ Минстроя Михаил Гилев.

Комментируя предложение в Минэкономразвития заявили, что данная инициатива является необоснованной и противоречит государственной политике энергосбережения.

- Наличие счетчиков заставляет жильцов рационально использовать тепловую энергию и дом потребляет на 20% меньше тепла, - комментирует в ведомстве.

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