2019-01-29T12:20:15+03:00
Происшествия

Пять человек пострадали при взрыве на коксохимическом заводе на Украине

ЧП произошло в Днепропетровской области
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
При взрыве пострадали пять человек. Фото: dsns.gov.uaПри взрыве пострадали пять человек. Фото: dsns.gov.ua
Изменить размер текста:

На коксохимическом заводе в Днепропетровской области произошел мощный взрыв. В ночь на вторник в смолоперерабатывающем цеху сдетонировала газовоздушная смесь.

Сейчас в произошедшем разбираются правоохранительные органы. Пять человек находятся в больнице, они получили ожоги различной степени тяжести во время ЧП.

О взрыве в городе Каменское сообщили представители МВД Украины на своей странице в Twitter. Все случилось в 03.30 по местному времени. На территории ЗАО «Днепровский коксохимический завод» прогремел взрыв, который привел к дальнейшему возгоранию битума. Площадь пожара превысила 200 квадратных метров.

Пожар удалось ликвидировать спустя несколько часов. Пока в здании работают эксперты, они оценят состояние конструкций и примут решение: насколько безопасно находиться в помещении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью», сообщает ФАН.

Ранее в Мексике прогремел взрыв из-за врезки в нефтепровод. Пока сведений от пострадавших не поступало.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Роспотребнадзоре рассказали, какие вирусы гриппа атакуют россиян в этом году
Глава колумбийского МИД: Нам ничего неизвестно о причинах упоминания Колумбии в блокноте Болтона
Кража картины Куинджи спровоцировала гигантские очереди в Третьяковку
Франция приступила к созданию аналога российского комплекса «Авангард»
В США застрявшую в лифте уборщицу освободили только через три дня
Ученые нашли способ взбодрить уставшие от борьбы с раком клетки
Топ-менеджера Росгеологии уволили после скандального видео
Росавиация хочет освободить авиакомпании от получения лицензии
Стало известно, из-за чего затянулся трансфер Паредеса в "ПСЖ"
В Минкульте заявили о подлинности похищенной картины Куинджи
В Гидрометцентре спрогнозировали позднюю весну
Рост зарплат в 2019 году может составить 4-7 процентов
Минтруд предложил отменить обязательные медосмотры офисным сотрудникам
В Раде назвали «Северный поток - 2» великим провалом украинских властей
Суд арестовал на два месяца 16-летнего подростка, подозреваемого в поджоге друга
Захарова прокомментировала запись Болтона о «пяти тысячах солдатах в Колумбии»
В Мексике прогремел второй взрыв из-за врезки в трубопровод
Депутат Рады Береза, толкнувший журналистку Скабееву, не воспринимает угрозы в свой адрес всерьез
Эксперты предрекают подорожание ОСАГО до уровня КАСКО
США планируют приостановить участие в ДРСМД 2 февраля
Правительство не поддерживает идею отказа от счетчиков тепла
В перестрелке в Техасе полицейские ликвидировали двух подозреваемых в наркоторговле
Россияне признались, что во взрывах газа винят соседей и коммунальщиков
Специалисты устранили сбой в работе Instagram
В России стали активно подделывать 2000-е купюры