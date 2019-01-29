Пять человек пострадали при взрыве на коксохимическом заводе на Украине

СЕГОДНЯ 12:20 2019-01-29T12:20:15+03:00

При взрыве пострадали пять человек. Фото: dsns.gov.ua

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На коксохимическом заводе в Днепропетровской области произошел мощный взрыв. В ночь на вторник в смолоперерабатывающем цеху сдетонировала газовоздушная смесь.

Сейчас в произошедшем разбираются правоохранительные органы. Пять человек находятся в больнице, они получили ожоги различной степени тяжести во время ЧП.

О взрыве в городе Каменское сообщили представители МВД Украины на своей странице в Twitter. Все случилось в 03.30 по местному времени. На территории ЗАО «Днепровский коксохимический завод» прогремел взрыв, который привел к дальнейшему возгоранию битума. Площадь пожара превысила 200 квадратных метров.

Пожар удалось ликвидировать спустя несколько часов. Пока в здании работают эксперты, они оценят состояние конструкций и примут решение: насколько безопасно находиться в помещении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью», сообщает ФАН.

Ранее в Мексике прогремел взрыв из-за врезки в нефтепровод. Пока сведений от пострадавших не поступало.