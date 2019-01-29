В Мексике прогремел второй взрыв из-за врезки в трубопровод

СЕГОДНЯ 10:00 2019-01-29T10:00:59+03:00

Пока о жертвах не сообщается

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В Мексике прогремел второй взрыв из-за незаконной врезки в трубопровод. Пока данных о пострадавших и погибших не поступало.

Все случилось 28 января в 20:32 по местному времени. В муниципалитете Тлашиака прогремел взрыв на трубопроводе. Об этом сообщило издание El Universal.

Причиной взрыва стало то, что неизвестные пытались врезаться в систему и выкачать топливо в припаркованный рядом фургон. В итоге произошел взрыв, пожар удалось потушить только спустя час.

На месте происшествия работают военные, полиция и службы гражданской обороны. Пока не известно, находился ли кто-то в грузовике на момент ЧП, сообщает телеканал "360".

Это второй взрыв, который прогремел в Мексике. 18 января из-за аналогичной ситуации погибли 115 человек. Люди незаконно попытались подключиться к незаконной врезке, в итоге произошел взрыв.