Медведчук предложил сделать Донбасс автономией в составе Украины

СЕГОДНЯ 19:44 2019-01-29T19:44:58+03:00

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Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук предложил создать на территории Донбасса автономный регион, входящий в состав Украины. Соответствующий план мирного урегулирования конфликта был представлен политиком на последнем съезде политсовета.

В документе предлагается создать на территории самопровозглашенных республик отдельные органы самоуправления, в том числе парламент и правительство, а также изменить конституцию. При этом весь план полностью соответствует положениям минских договоренностей и соглашениям, достигнутым "нормандской четверкой". Законы Украины при этом также никак не нарушаются.

"Мы живем по конституции, которая предусматривает унитарный статус с возможностью статуса автономии для отдельного региона. Это действующая конституция, это мы не хотим изменить, это уже есть", - цитирует ТАСС Медведчука.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее российская сторона уже предлагала провести на юго-востоке Украины референдум под эгидой международных организаций и ООН, в ходе которого бы определилась судьба региона. Одним из возможных вариантов развития событий было предоставление Донбассу автономии.

ИСТОЧНИК KP.RU