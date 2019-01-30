США разрешила продать Японии комплексы ПРО Aegis
Правительство США дало разрешение на продажу Японии системы противоракетной обороны (ПРО) Aegis.Об этом сообщило во вторник Управление министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности DSC.
Токио сможет приобрести два корабельных комплекса Aegis и сопутствующее оборудование. Сумма контракта составляет два миллиарда 150 миллионов долларов. В сделку также входит техническое обслуживание закупаемых Японией систем американскими специалистами.
"Предлагаемая продажа даст правительству Японии расширенные возможности противостоять все более технологичным угрозам нападения с использованием баллистических ракет и создать более широкую и многоуровневую систему обороны своей территории", - цитирует ТАСС текст разрешения управления DSC Пентагона.
Также в Минобороны США подчеркнули, что эта сделка отвечает интересам "внешней политики и национальной безопасности США", поскольку позволить усилить безопасность важного союзника в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU