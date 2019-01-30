2019-01-30T00:48:20+03:00
Политика

США разрешила продать Японии комплексы ПРО Aegis

В Пентагоне подчеркнули, что сделка отвечает интересам внешней политики Вашингтона
Юлия ДИВЕЕВА
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Американский комплекс системы ПРО Aegis Ashore в ЯпонииАмериканский комплекс системы ПРО Aegis Ashore в ЯпонииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Правительство США дало разрешение на продажу Японии системы противоракетной обороны (ПРО) Aegis.Об этом сообщило во вторник Управление министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности DSC.

Токио сможет приобрести два корабельных комплекса Aegis и сопутствующее оборудование. Сумма контракта составляет два миллиарда 150 миллионов долларов. В сделку также входит техническое обслуживание закупаемых Японией систем американскими специалистами.

"Предлагаемая продажа даст правительству Японии расширенные возможности противостоять все более технологичным угрозам нападения с использованием баллистических ракет и создать более широкую и многоуровневую систему обороны своей территории", - цитирует ТАСС текст разрешения управления DSC Пентагона.

Также в Минобороны США подчеркнули, что эта сделка отвечает интересам "внешней политики и национальной безопасности США", поскольку позволить усилить безопасность важного союзника в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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