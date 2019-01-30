2019-01-30T08:52:02+03:00
Общество

Минприроды назвал самые шумные города России

В тройке лидеров - Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург
Татьяна СЫКОВА
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Шумовое загрязнение имеет весьма печальные последствия для здоровья человека.Шумовое загрязнение имеет весьма печальные последствия для здоровья человека.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Жизнь в больших городах имеет как плюсы, так и минусы. Ко вторым относится суета и высокий уровень шума. Человек из сельской местности, попадая в эти условия, чувствует себя некомфортно. Те, кто привык к городской жизни, не замечают этих процессов, однако это не значит, что «шумовое нашествие» на них не влияет. В больших городах уровень шума достигает ста децибел и ежегодно он вырастет примерно на 1 децибел.

В Министерстве природы назвали самые шумные города, где фиксируют сильные отклонения по уровню шума от санитарных норм. Особенно остро здесь стоит проблема транспортного шума. В топ-5 вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск и Ростов-на-Дону.

Шумовое загрязнение имеет весьма печальные последствия для здоровья человека. Шум создает значительную нагрузку на нервную систему человека, оказывая на него психологическое воздействие. Это особенно часто наблюдается у людей, занятых умственной деятельностью. Транспортный шум проявляется в негативных изменениях нервно-психической сферы и системы кровообращения, сообщает RT.

Ранее сайт kp.ru писал, что компания «Домофонд» оставила рейтинг тишины -2018, в котором проанализировала уровень шума в городах России. В список самых комфортных городов попали Невиномысск, Обнинск и Грозный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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