В рейтинге безопасных стран мира Россия заняла 108 место

СЕГОДНЯ 09:22 2019-01-30T09:22:52+03:00

Отрицательно сказался высокий уровень преступности, угрозы миру в стране и спад в экономике

Изменить размер текста: A A

Составлен рейтинг самых безопасных стран мира. Россия заняла в списке далекое 108 место. По мнению авторов исследования, высокие показатели уровня преступности, внешнеполитические сложности и спад в экономике – это все отрицательно сказалось на рейтинге страны.

Первое место досталось Исландии. Она признана самой безопасной страной мира. За ней следует Швейцария и Финляндия. Так выглядит тройка лидеров. В первой десятке можно увидеть Португалию, Австрию, Норвегию, Катар, Сингапур, Данию и Новую Зеландию.

США опередили Россию по уровню безопасности на более чем на сорок пунктов, заняв 65 место в списке. Уровень преступности в Штатах сочли допустимым, но слишком большие угрозы возникновения природных катастроф.

Замыкает список Гватемала, Йемен и Филиппины. Они являются самыми небезопасными на планете и в пользу этого говорит множество факторов.

Исследование опубликовано на сайте издания Global Finance. Авторы отмечают, что при составлении списка учитывались вероятность возникновения военного конфликта, уровень угрозы безопасности граждан, уровень экономического развития и вероятность проявления природных катаклизмов. Все это позволило распределить государства исходя из их индивидуальных показателей, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU