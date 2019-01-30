Летом в магазинах появится система быстрых платежей

СЕГОДНЯ 11:37 2019-01-30T11:37:41+03:00

Оплатить товар в магазине можно будет по QR-кодам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рассчитаться за товар можно будет с помощью QR-кода или по номеру телефона

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Уже этим летом в российских магазинах начнут тестировать новый способ оплаты. Рассчитаться за товар можно будет с помощью QR-кода или номера телефона. ЦБ прогнозирует, что платежи в пользу юридических лиц начнутся во второй половине года, ориентировочно в августе.

Оператором системы быстрых платежей станет Центральный банк РФ. Данная платформа уже запущена и сейчас россияне могут делать мгновенные переводы физическим лицам по номеру телефона получателя. В тестовом режиме программу поддерживают 12 кредитных учреждений. В ЦБ отмечают, что планируют расширить число участников, а на втором этапе ввести данную схему при расчетах в магазинах.

В Ассоциации компаний розничной торговли уверены, что такая система платежей даст большие возможности как покупателям, так и ритейлерам.

Пока не понятно, как именно будет работать система быстрых платежей. Существует три возможных варианта: QR-код может быть отображен на дисплее кассы и клиент получает возможность сканировать его с помощью смартфона - деньги будут списаны со счета автоматически. Второй вариант работает в обратном порядке: код отображается у покупателя, а его сканирует продавец. В третьем случае клиенту дадут возможность сканировать код с каждого ценника самостоятельно и потом переводить средства.

Сегодня у россиян имеется более 80 млн смартфонов, поэтому внедрение данной системы будет оценено по достоинству, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU