2019-01-30T12:05:24+03:00
Умные вещи

Найден способ прочитать удаленные сообщения в WhatsApp

Помочь в этом случае поможет резервная копия диалогов
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Найден способ восстановить удаленные сообщения в WhatsAppНайден способ восстановить удаленные сообщения в WhatsAppФото: EASTNEWS/AFP
Изменить размер текста:

Эксперты нашли способ восстановить и прочитать удаленные сообщения в переписке приложения WhatsApp. Оказалось, что умная система сохраняет в памяти даже стертые диалоги и хранит их в резервной копии.

Сообщается, что для восстановления переписок необходимо удалить мессенджер с телефона, а затем установить его вновь. Тогда система восстановит из архива все переписки полностью, в том числе и удаленные собеседником сообщения. Этот механизм применим практически ко всем устройствам.

Однако стоит добавить, что такой способ работает только в том случае, если копия не была обновлена (как правило, это происходит автоматически один раз в сутки в ночное время) и телефон не перезагружался, пишет сайт телеканала «Звезда».

Напомним, WhatsApp позволяет пользователям удалять сообщения в течение часа после отправки, независимо от того, прочитал собеседник текст или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мадуро заявил, что готов сесть за стол переговоров с оппозицией
Летом в магазинах появится система быстрых платежей
Следственный комитет подтвердил задержание сенатора Арашукова в рамках уголовного дела
Сенатора Арашукова подозревают в организации ОПГ
Появилось видео первого гола Александра Головина за "Монако"
В Москве задержали сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова
Япония считает, что ее суверенитет распространяется на южные Курилы
Мадуро заявил, что армия Венесуэлы демонстрирует преданность законным властям
"Манчестер Сити" проиграл 1:2 в 24 туре чемпионата Англии "Ньюкаслу"
В рейтинге безопасных стран мира Россия заняла 108 место
В МИД прокомментировали сообщения о тайном предложении Северной Корее
Москвичам объяснили последствия «желтого» уровня погодной опасности
Минприроды назвал самые шумные города России
Система паспортного контроля в аэропортах может стать электронной
МЧС закрыло более трехсот ТРЦ из-за нарушений пожарной безопасности
Рябков: Встреча "ядерной пятерки" показала обилие проблем между странами клуба
В Германии заявили о зависимости от российского газа
В Гоа хотят ввести штраф за распитие алкоголя на пляжах
На Филиппинах в мечети прогремел взрыв
"Ядерная пятерка" в Пекине обсуждает проблемы контроля над ядерным оружием
Захарова высмеяла предвыборную агитацию Порошенко
Православная церковь Америки не признала новую церковь Украины
Демократы в Конгрессе США готовят меры против повторного снятия санкций против РФ
Эксперт описал последствия войны между Россией и Японией
Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо выезжать за пределы страны
Стало известно об обнаруженной трещине в разгонном блоке "Фрегат" на Куру
Венесуэльская оппозиция пересмотрит военные контракты с Россией
Финдиректор Huawei обязана явиться в суд 6 марта