Найден способ прочитать удаленные сообщения в WhatsApp

СЕГОДНЯ 12:05 2019-01-30T12:05:24+03:00

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Эксперты нашли способ восстановить и прочитать удаленные сообщения в переписке приложения WhatsApp. Оказалось, что умная система сохраняет в памяти даже стертые диалоги и хранит их в резервной копии.

Сообщается, что для восстановления переписок необходимо удалить мессенджер с телефона, а затем установить его вновь. Тогда система восстановит из архива все переписки полностью, в том числе и удаленные собеседником сообщения. Этот механизм применим практически ко всем устройствам.

Однако стоит добавить, что такой способ работает только в том случае, если копия не была обновлена (как правило, это происходит автоматически один раз в сутки в ночное время) и телефон не перезагружался, пишет сайт телеканала «Звезда».

Напомним, WhatsApp позволяет пользователям удалять сообщения в течение часа после отправки, независимо от того, прочитал собеседник текст или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU