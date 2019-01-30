Сбербанк прокомментировал сообщения об атаках мошенников с официальных номеров
Сотрудники Сбербанка никогда не звонят клиентам для того, чтобы узнать данные банковских карт или кодовое слово к ним. Так в кредитной организации прокомментировали сообщение о звонках мошенников с официальных номеров банка.
В среду, 30 января, газета «Коммерсантъ» сообщила, что клиенты Сбербанка столкнулись с новым видом мошенничества, когда злоумышленники звонят с номеров банка и представляясь его сотрудниками сообщают о блокировке попыток мошенников снять деньги с их карт. При этом, они демонстрировали знание паспортных данных и информации по счету. О подобных случаях клиенты также сообщили в социальных сетях.
В кредитной организации признали факты мошеннических звонков. Однако, в банке заверили, что подозрительные операции по картам блокируются автоматически.
«В случае совершения мошеннических операций система антифрода срабатывает автоматически, после чего клиент, в отношении которого совершено мошенничество, сам обращается в банк по телефонам, указанным на карте или сайте банка», — сообщили в пресс-службе.
В банке заверили, что всегда внимательно изучают подобные инциденты и «постоянно совершенствуют антифрод».
Комментируя тот факт, что звонки совершались с телефонов, указанных как контактные на картах Сбербанка, в финансовой организации сообщили, что «подделку номеров вида 900 и 8-800 операторы связи технически блокируют».
Сотрудники банка посоветовали клиентам «проявлять бдительность и никому не сообщать полные данные своих банковских карт, CVV2-коды, СМС-коды и одноразовые пароли».
«Если звонящий представляется сотрудником банка и просит клиента сообщить ему эту информацию или кодовое слово — лучше повесить трубку и перезвонить в банк по телефонам, указанным на банковской карте или на сайте Сбербанка» - добавили в пресс-службе организации.
ИСТОЧНИК KP.RU