Сбербанк прокомментировал сообщения об атаках мошенников с официальных номеров

СЕГОДНЯ 12:51 2019-01-30T12:51:23+03:00

В финансовой организации сообщили, что внимательно изучают подобные инциденты и постоянно совершенствуют систему противодействия злоумышленникам

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Сотрудники Сбербанка никогда не звонят клиентам для того, чтобы узнать данные банковских карт или кодовое слово к ним. Так в кредитной организации прокомментировали сообщение о звонках мошенников с официальных номеров банка.

В среду, 30 января, газета «Коммерсантъ» сообщила, что клиенты Сбербанка столкнулись с новым видом мошенничества, когда злоумышленники звонят с номеров банка и представляясь его сотрудниками сообщают о блокировке попыток мошенников снять деньги с их карт. При этом, они демонстрировали знание паспортных данных и информации по счету. О подобных случаях клиенты также сообщили в социальных сетях.

В кредитной организации признали факты мошеннических звонков. Однако, в банке заверили, что подозрительные операции по картам блокируются автоматически.

«В случае совершения мошеннических операций система антифрода срабатывает автоматически, после чего клиент, в отношении которого совершено мошенничество, сам обращается в банк по телефонам, указанным на карте или сайте банка», — сообщили в пресс-службе.

В банке заверили, что всегда внимательно изучают подобные инциденты и «постоянно совершенствуют антифрод».

Комментируя тот факт, что звонки совершались с телефонов, указанных как контактные на картах Сбербанка, в финансовой организации сообщили, что «подделку номеров вида 900 и 8-800 операторы связи технически блокируют».

Сотрудники банка посоветовали клиентам «проявлять бдительность и никому не сообщать полные данные своих банковских карт, CVV2-коды, СМС-коды и одноразовые пароли».

«Если звонящий представляется сотрудником банка и просит клиента сообщить ему эту информацию или кодовое слово — лучше повесить трубку и перезвонить в банк по телефонам, указанным на банковской карте или на сайте Сбербанка» - добавили в пресс-службе организации.

ИСТОЧНИК KP.RU