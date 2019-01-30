В администрации подмосковной Балашихи идут обыски

СЕГОДНЯ 13:16 2019-01-30T13:16:41+03:00

Одного из местных чиновников подозревают во взятке

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В администрации подмосковного города Балашиха днем в среду, 30 января, начались обыски. Сотрудники ФСБ и Следственного комитета осматривают рабочие кабинеты и компьютеры сразу нескольких местных чиновников. Как стало «КП», одного из местных «топов» подозревают во взятке в несколько миллионов рублей.

- Подозреваемый работает в городском Управлении транспорта, дорог и связи, - сообщил «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах. - По оперативной информации накануне этот человек получил деньги от одного из бизнесменов за «решение некоторых вопросов» и общее покровительство. Уголовное дело еще не возбуждено. Проводятся следственно-оперативные действия.

В Следственном комитете информацию об обысках пока не комментируют.

ИСТОЧНИК KP.RU