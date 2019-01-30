Лавров сообщил, что с удовольствием посетит Ирак с ответным визитом

СЕГОДНЯ 13:52 2019-01-30T13:52:42+03:00

Российский министр получил приглашение от иракского коллеги в связи с годовщиной дипломатическим отношений Москвы и Багдада

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что он принял приглашение иракского коллеги Мухаммада Али аль-Хакима посетить Ирак.

«Господин министр любезно пригласил меня посетить с ответным визитом Ирак. Я с удовольствием это сделаю», - сказал Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров министров в Москве.

В свою очередь глава МИД Ирака отметил, что Россию и Ирак связывают давние исторические узы и их «стратегическое партнерство».

Приглашение российскому министру Мухаммад Али аль-Хаким сделал в связи с годовщиной дипломатическим отношений Москвы и Багдада.

«Наши дипломатические отношения берут начало в 1944 году и в этом году им исполняется 75 лет. Мы будем очень рады, если вы сможете посетить Ирак в связи с годовщиной наших дипломатических отношений, чтобы мы провели там все возможные политические и культурные мероприятия, в том числе с задействованием наших посольств в Багдаде и в Москве» - заявил иракский министр.

В настоящий момент Аль-Хаким посещает Москву первый раз в качестве министра, этот пост он занял в октябре прошлого года. Ранее, в ноябре 2018 года, Лавров провел встречу президентом Ирака Бахрамом Салехом. Переговоры состоялись в закрытом режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU