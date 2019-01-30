Каждый третий самолет в России заправляется топливом «Роснефти»

СЕГОДНЯ 14:10 2019-01-30T14:10:09+03:00

«РН-Аэро» в 2018 году реализовала в российских аэропортах более 2,3 млн тонн авиакеросина

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Дочерняя компания «РН-Аэро» реализует авиакеросин и заправляет самолеты в 43 аэропортах России и зарубежья. По сравнению с 2017 годом компания увеличила реализацию топлива для самолетов на 11%. А количество заправок «в крыло» выросло на 8% и составило около 200 тысяч операций.

У «РН-Аэро» - больше 100 постоянных клиентов. На этот год она заключила договоры на поставку и заправку крупнейших национальных авиаперевозчиков, среди которых «Аэрофлот», S7, Deutsche Lufthansa, Fly Dubai, Air Baltic, Ellinair, Air Astana, «Якутия», «Нордавиа», Red Wings, «Уральские авиалинии» и другие.

За 2018 год компания произвела 3,5 млн. тонн авиакеросина - на 8% больше, чем в 2017-м. И теперь доля «РН-Аэро» составляет 32,6% в общем объеме производства авиатоплива, что в очередной раз подтверждает ее лидерство на российском рынке авиатопливобеспечения.

ИСТОЧНИК KP.RU