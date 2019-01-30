«Лаборатория Касперского» зафиксировала хакерские атаки на иностранные дипструктуры в Иране

СЕГОДНЯ 17:21 2019-01-30T17:21:47+03:00

В компании указывают на предположительную связь злоумышленников с киберпреступной группой Chafer, замеченной ранее в киберслежке за людьми на Ближнем Востоке

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Исследователи «Лаборатории Касперского» сообщили о многочисленных попытках хакеров атаковать иностранные дипломатические структуры в Иране, заразив их компьютерные системы шпионским вредоносным программным обеспечением.

В компании заявили, что атаки проводятся с использованием обновленного бэкдора - программы для скрытого удаленного доступа, а также при помощи некоторых легитимных инструментов. Эксперты лаборатории указывают на связь хакеров с группой Chafer, замеченной в киберслежке за жителями Ближнего Востока.

«Атаки, по данным экспертов, проводятся с использованием обновленного бэкдора Remexi, а также некоторых легитимных инструментов. Этот бэкдор предположительно связан с киберпреступной группой Chafer, говорящей на фарси. Ранее она была замечена в киберслежке за людьми на Ближнем Востоке», - сообщается в релизе «Лаборатории Касперского».

В «Лаборатории Касперского» говорят о том, что Remexi был впервые обнаружен в 2015 году. «В данном случае киберпреступники использовали улучшенную версию бэкдора Remexi, предназначенного для удаленного администрирования компьютера жертвы», - заявили в компании.

Эксперты компании отмечают, что ПО было создано непрофессионально. Они также отмечают, что в развивающихся регионах хакеры используют относительно простое самодельное ПО в сочетании с общедоступными инструментами. По словам антивирусного эксперта «Лаборатории Касперского» Денис Легезо, в данном случае хакеры используют достаточно простое вредоносное программное обеспечение. При этом создано оно не просто самостоятельно, но и творчески, что указывает на то, что «программисты у них есть».

«Они "творчески" используют уже существующие легитимные приложения, а не стремятся к сложной самостоятельной разработке. Не нужно считать их любителями, этот подход имеет с точки зрения злоумышленников свои преимущества (скорость разработки, сложность атрибуции), и подобные атаки вполне способны нанести значительный ущерб», - добавил Денис Легезо.

К слову, ранее kp.ru писал о том, что телекомпания NBC со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников, сообщала о планах Тегерана совершить массированные кибератаки на серверы госструктур и частных компаний США.

ИСТОЧНИК KP.RU