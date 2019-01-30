Полиция Украины завела дело об убийстве пропавшего капитана судна "Норд"

СЕГОДНЯ 17:21 2019-01-30T17:21:58+03:00

Судьба крымчанина Владимира Горбенко, который перестал выходить на связь еще четыре дня назад, до сих пор неизвестна

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Полиция Мелитополя Запорожской области Украины возбудила уголовное дело по статье "Умышленное убийство" в связи с пропажей капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко. Об этом сообщил адвокат моряка Александр Руденко.

"Насколько нам известно, есть уголовное дело. Как нам сообщили в устном порядке, дело открыто по статье "Умышленное убийство", - рассказал защитник.

По его словам, возбуждение уголовного дела было необходимо, чтобы начать расследование и связанные с ним оперативно-разыскные мероприятия. Между тем, о судьбе Горбенко, который пропал еще четыре дня назад, до сих пор ничего неизвестно. Сам крымчанин на связь не выходил.

Агентство ТАСС напоминает, что уже в эту пятницу, 1 февраля, в Оболонском районном суде Киева должно состояться очередное заседание по делу об умышленном нарушении порядка въезда и выезда с "временно оккупированной территории" судном "Норд". Адвокаты капитана корабля не знают, какую позицию займет прокуратура в связи с исчезновением фигуранта дела, однако все равно придут на слушание.

Напомним, что Владимир Горбенко пропал в субботу, 26 января. Мужчина вышел из дома своих родственников в Мелитополе и больше не выходил на связь. Через несколько дней адвоката моряка забили тревогу.

Сайт kp.ru писал о том, что, согласно данным пресс-секретаря судовладельца сейнера Анны Шевелевой, капитан не пересекал границу с Россией, в моргах и больницах Мелитополя его также нет.

ИСТОЧНИК KP.RU