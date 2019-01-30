2019-01-30T18:23:57+03:00
Общество

Пираты освободили всех захваченных в Гвинейском заливе российских моряков

Елена Гильманова
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Сомалийские пираты на захваченном судне, 2012 год.Сомалийские пираты на захваченном судне, 2012 год.Фото: EAST NEWS
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В российском посольстве в Нигерии сообщили, что все шесть российские моряки, похищенные пиратам на западе Африки, были освобождены.

«Подтверждаем, что шестеро российских моряков с Mandy, которых ранее взяли в плен, освобождены», — сказали в дипмиссии. При этом, в посольстве отказались рассказать какие-либо детали того, как удалось достичь освобождения.

Отмечается, что все моряки находятся в безопасности и вскоре будет решен вопрос о дате возвращения их в Россию.

«Вопрос об их возвращении в Российскую Федерацию в ближайшее время решается», — заявили в дипломатическом учреждении.

Ранее kp.ru писал о том, что на контейнеровоз MSC Mandy напали в ночь на 2 января 2019 года. Судно шло под флагом Панамы в Гвинейском заливе, всего в 20 милях от Котоноу (крупнейший город государства Бенин). В тот момент на борту находились 24 человека, 20 из которых были гражданами 20 россиян, четверо украинцев и два гражданина Грузии. Шесть россиян были захвачены. О нападении стало известно только спустя несколько дней.

По данным российского посольства в Бенине и Того, захватчики подошли к судну на быстроходном катере. В Росморречфлоте сообщили, что у пиратов было холодное и огнестрельное оружие. После нападения судно ушло в сторону Нигерии. Также сообщалось, что захватчики требовали выкуп. Власти Бенина завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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