На Сахалине откроют всероссийский спортивный лагерь

СЕГОДНЯ 18:28 2019-01-30T18:28:02+03:00

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Стадионы и другие спортивные объекты Южно-Сахалинска полностью готовы к проведению международных игр «Дети Азии», сообщил врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Игры пройдут в Южно-Сахалинске с 8 по 17 февраля. Соревнования охватят восемь видов спорта: лыжные гонки, биатлон, хоккей, шорт-трек, горные лыжи, сноуборд, прыжки на лыжах с трамплина и фигурное катание

- Для проведения игр мы обеспечили полную готовность спортивной инфраструктуры, - доложил президенту Валерий Лимаренко. - Будут задействованы шесть основных спортивных объектов, которые отвечают всем современным требованиям. Это спортивный и туристический горнолыжный комплекс, комплекс трамплинов, два ледовых дворца, сноуборд-парк и лыжный и биатлонный комплекс. Эти объекты готовы для того, чтобы встретить спортсменов, судей, тренеров и прочих специалистов из 20 стран мира.

При этом врио губернатора Сахалинской области предложил членам федерального правительства создать всероссийский спортивный лагерь на базе спортивных объектов, которые построили и модернизировали на Сахалине для проведения игр «Дети Азии».

- Такой мощный комплекс мог бы лечь в основу спортивного лагеря всероссийского, который можно было бы сделать на Дальнем Востоке. Мы предлагаем это сделать и просим поддержать, - обратился к участникам совещания Валерий Лимаренко. - Этот комплекс можно использовать и для тренировок при подготовке к очень важным спортивным мероприятиям, а также проводить важные международные спортивные мероприятия на этих объектах.

Глава региона отметил, что спортивная инфраструктура Южно-Сахалинска будет использоваться и после проведения игр. Около 5 тысяч юных спортсменов смогут дополнительно заниматься различными видами спорта. Власти готовы специально нанимать 170 тренеров, чтобы обеспечить работу секций.

ИСТОЧНИК KP.RU