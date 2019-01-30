2019-01-30T18:32:41+03:00
Общество

Лавров возглавил медиарейтинг российских министров

По данным компания «Медиалогия», глава МИД стал самым упоминаемой персоной в СМИ, опередив с большим отрывом Шойгу и Силуанова
Елена Гильманова
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Министр иностранных дел РФ Сергей ЛавровМинистр иностранных дел РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров стал лидером медиарейтинга самых упоминаемых российских министров в 2018 года.

«Лидерами медиарейтинга министров РФ стали глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и министр финансов Антон Силуанов», - говорится в сообщении пресс-служба компании «Медиалогия».

Согласно данным «Медиалогии», медиаиндекс Лаврова равен 3 103 791,5. На втором месте, с большим отставанием оказался Сергей Шойгу (медиаиндекс равен 1 281 968,2), третьим стал Антон Силуанов (1 221 263,5).

Также часто в российских СМИ упоминались министр энергетики Александр Новак и экономического развития Максим Орешкин. Они занимают четвертое месте с медиаиндексом. и пятое места, соответственно. Их медиандекс 673 706,4 и 646 545,8.

Медиарейтинг построен по количеству сообщений в российских СМИ на основе базы «Медиалогии». В свою очередь, чем больше медианиндекс, показатель качественного состояния информационного поля вокруг персоны, тем ярче и позитивнее имидж персоны в СМИ.

25 января результаты опросов ВЦИОМ продемонстрировал, что Лавров занимает третью строчку в списке политиков, которым россияне доверяют больше всего. Первую строчку занимает президент России Владимир Путин (32,8%), вторую — министр обороны Сергей Шойгу (13,4%). Уровень доверия министру иностранных дел 13,1%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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