Трамп: разведка США крайне пассивна и наивна, когда дело доходит до иранской опасности

СЕГОДНЯ 19:37 2019-01-30T19:37:12+03:00

Изменить размер текста: A A

«Люди из разведки кажутся крайне пассивными и наивными, когда дело доходит до опасностей, исходящих от Ирана. Они ошибаются! Когда я стал президентом, Иран создавал проблемы по всему Ближнему Востоку и за его пределами» - написал лидер США в своем Twitter.

Американский президент назвал выход США из ядерной сделки тем, что серьезно ослабило Иран. Однако Трамп сделал акцент на то, что Тегеран до сих пор остается опасным и разведывательным службам необходимо постоянно быть начеку.

«С того момента, когда мы покончили со страшной иранской ядерной сделкой, они сильно изменились, но до сих пор остаются источником потенциальной опасности и конфликта. Они испытывают ракеты (на прошлой неделе) и многое другое, и приближаются очень близко к краю пропасти» - написал он. По словам главы США то, что «там экономика сейчас рушится», является «единственным, что их сдерживает».

«Будьте осторожны с Ираном. Возможно, разведке стоит вернуться в школу!» - заключил Трамп.

На ситуацию отреагировал министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в своем Twitter опубликовал пост с хештегом «Этот неловкий момент» (#ThatAwkwardMoment). «Когда собственные разведывательные службы президента США Дональда Трампа противоречат тому, что он, разжигатели войны из его администрации и израильтяне говорят об Иране» - написал Зариф.

ИСТОЧНИК KP.RU