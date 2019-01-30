2019-01-30T19:37:12+03:00
Политика

Трамп: разведка США крайне пассивна и наивна, когда дело доходит до иранской опасности

Американский лидер призвал быть крайне осторожными с Тегераном
Елена Гильманова
Поделиться:
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

«Люди из разведки кажутся крайне пассивными и наивными, когда дело доходит до опасностей, исходящих от Ирана. Они ошибаются! Когда я стал президентом, Иран создавал проблемы по всему Ближнему Востоку и за его пределами» - написал лидер США в своем Twitter.

Американский президент назвал выход США из ядерной сделки тем, что серьезно ослабило Иран. Однако Трамп сделал акцент на то, что Тегеран до сих пор остается опасным и разведывательным службам необходимо постоянно быть начеку.

«С того момента, когда мы покончили со страшной иранской ядерной сделкой, они сильно изменились, но до сих пор остаются источником потенциальной опасности и конфликта. Они испытывают ракеты (на прошлой неделе) и многое другое, и приближаются очень близко к краю пропасти» - написал он. По словам главы США то, что «там экономика сейчас рушится», является «единственным, что их сдерживает».

«Будьте осторожны с Ираном. Возможно, разведке стоит вернуться в школу!» - заключил Трамп.

На ситуацию отреагировал министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в своем Twitter опубликовал пост с хештегом «Этот неловкий момент» (#ThatAwkwardMoment). «Когда собственные разведывательные службы президента США Дональда Трампа противоречат тому, что он, разжигатели войны из его администрации и израильтяне говорят об Иране» - написал Зариф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Обыски в кабинете мэра Риги не повлияли на работу городской думы
Трамп поздравил Гуайдо с вступлением в должность президента Венесуэлы
Обвиняемого в убийствах сенатора Арашукова доставили в Басманный суд
СК планирует задержать глав газовых предприятий в рамках дела Арашуковых
Полиция Осло направила к психиатру напавшего на женщину россиянина
ЦИК Украины зарегистрировала Зеленского кандидатом в президенты
Путин: России небезразлично, каким будет новый состав парламента Молдавии
Лавров возглавил медиарейтинг российских министров
На Сахалине откроют всероссийский спортивный лагерь
Пираты освободили всех захваченных в Гвинейском заливе российских моряков
СК РФ опубликовал видео общения сенатора Арашукова с адвокатом
СК РФ ходатайствует об аресте задержанного ранее сенатора Арашукова
Снежный шторм во Франции оставил без электричества 41 тысячу домов
В Кремле оценили готовность Мадуро к ведению переговоров с оппозицией
Полиция Украины завела дело об убийстве пропавшего капитана судна "Норд"