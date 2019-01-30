В ЕС заявили, что не допустят пересмотра соглашения об условиях Brexit

СЕГОДНЯ 22:38 2019-01-30T22:38:13+03:00

В Брюсселе готовы выслушать Лондон, однако не намерены вносить изменения в сделку

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Европейской союз не станет пересматривать соглашение об условиях выхода Великобритании из состава объединения. Именно такую позицию в среду высказало абсолютное большинство представителей стран-членов ЕС.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пообещал, что выслушает предложения британского премьер-министра Терезы Мэй относительно Brexit, однако заявил о невозможности пересмотра соглашения. заключенного в ноябре прошлого года.

"Соглашение о выходе остается лучшей и единственно возможной сделкой", - цитирует "Интерфакс" Юнкера.

Напомним, как писал сайт kp.ru, предложенный Мэй вариант соглашения с Евросоюзом был отклонен британским парламентом с рекордным перевесом в 230 голосов. На данный момент шансов на так называемый "мягкий" вариант выхода из ЕС почти не осталось.

Ожидается, что повторное голосование по документу состоится в парламенте в среду, 13 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU