Курды по распоряжению США заблокировали колонну гумпомощи в Сирии

СЕГОДНЯ 02:36 2019-01-31T02:36:44+03:00

Курды не пропустили гуманитарный конвой в один из населенных пунктов Сирии Фото: REUTERS

Караван был подготовлен и отправлен Дамаском и представительством Арабского Красного полумесяца

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В Сирии движение колонны с гуманитарным грузом для населенного пункта Хаджин было заблокировано курдскими формированиями из состава "Сирийских демократических сил". Об этом в среду сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

Он отметил, что караван был подготовлен и отправлен правительством Сирии и местным представительством Арабского Красного полумесяца. Десять автомобилей должны были доставить нуждающимся бутилированную воду, продукты питания, медикаменты, средства гигиены и предметы первой необходимости.

Колонну перехватили в районе населенного пункта Эль-Хусайния. Круды прямо заявили, что они получили распоряжение со стороны представителей вооруженных сил США. Водители автокаравана были вынуждены повернуть обратно, передает ТАСС.

Соломатин подчеркнул, что Сирийский Арабский Красный Полумесяц имеет мандат ООН и Международного комитета Красного Креста на свободную и беспрепятственную доставку гуманитарных грузов по всей территории Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU