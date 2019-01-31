2019-01-31T02:36:44+03:00
Политика

Курды по распоряжению США заблокировали колонну гумпомощи в Сирии

Караван был подготовлен и отправлен Дамаском и представительством Арабского Красного полумесяца
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Курды не пропустили гуманитарный конвой в один из населенных пунктов СирииКурды не пропустили гуманитарный конвой в один из населенных пунктов СирииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Сирии движение колонны с гуманитарным грузом для населенного пункта Хаджин было заблокировано курдскими формированиями из состава "Сирийских демократических сил". Об этом в среду сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

Он отметил, что караван был подготовлен и отправлен правительством Сирии и местным представительством Арабского Красного полумесяца. Десять автомобилей должны были доставить нуждающимся бутилированную воду, продукты питания, медикаменты, средства гигиены и предметы первой необходимости.

Колонну перехватили в районе населенного пункта Эль-Хусайния. Круды прямо заявили, что они получили распоряжение со стороны представителей вооруженных сил США. Водители автокаравана были вынуждены повернуть обратно, передает ТАСС.

Соломатин подчеркнул, что Сирийский Арабский Красный Полумесяц имеет мандат ООН и Международного комитета Красного Креста на свободную и беспрепятственную доставку гуманитарных грузов по всей территории Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп: США усилят поддержку борьбы за демократию в Венесуэле
Apple снизит цены на iPhone в странах с ослабленной нацвалютой
Неизвестный у Белого дома попытался напасть на кортеж делегации из КНР
В кабинете задержанного начальника штаба МВД Ингушетии нашли 260 тыс. рублей
Мадуро призвал народ США не допустить повторения Вьетнама в Венесуэле
Туск подтвердил Мэй, что ЕС не станет пересматривать соглашение по Brexit
Демократы в Конгрессе предлагают ограничить право Трампа наносить ядерный удар
В Госдуме предлагают запретить россиянам курить за рулем
Козак: Правительство старается удержать цены на топливо в пределах инфляции
Ученые выявили новую опасность домашних кошек
Джон Керри обвинил Трампа в том, что он позорит страну
Налоговая нагрузка на «Роснефть» оказалась больше, чем на 26 других крупнейших компаний России
В ЕС заявили, что не допустят пересмотра соглашения об условиях Brexit
ФРС США оставила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%
На побережье Франции найдены фрагменты кресел пропавшего самолета
Суд арестовал сенатора Арашукова на два месяца