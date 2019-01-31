Apple снизит цены на iPhone в странах с ослабленной нацвалютой

СЕГОДНЯ 02:59 2019-01-31T03:01:03+03:00

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Стоимость смартфонов iPhone будет снижена в ряде стран, где национальная валюта ощутимо ослабла по отношению к доллару США за последнее время. Такое заявление сделал глава компании Apple Тим Кук во вторник.

По его словам, в странах, где курсы национальных валют упали по отношению к доллару, цена iPhone, "очевидно, повысилась более значительно". В компании провели исследование макроэкономических условий на рынках некоторых стран, и решили "решили вернуться к тому, что более соответствует прошлогодним местным ценам" на продукцию Apple, передает ТАСС.

В итоге компания надеется повысить объемы продаж. Кук не стал уточнять, в каких именно странах будут снижены цены на смартфоны и другие гаджеты. Однако ранее в Apple сокрушались по поводу ослабления российского рубля, а также турецкой лиры и бразильского реала. Компания также зафиксировала снижение объемов продаж iPhone в Китае.

ИСТОЧНИК KP.RU