Умер ветеран Голливуда и актер фильмов «Терминатор» и «Гремлины» Дик Миллер

СЕГОДНЯ 11:00 2019-01-31T11:00:37+03:00

За свою актерскую карьеру он сыграл почти в двухстах картинах

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30 января в Лос-Анджелесе скончался известный актер Дик Миллер, которого называли настоящим ветераном и старожилой Голливуда. Единственная картина, где он сыграл главную роль – культовый фильм Роджера Кормана «Ведро крови» 1959 года. Однако многие режиссеры ценили Миллера за его актерское мастерство и приглашали его в свои картины. Он блестяще воплотил множество персонажей второго плана. В кинокарьере Дика Миллера насчитывается около 200 фильмов, среди них – «Гремлины», «Терминатор», «Байки из склепа: Рыцарь-демон». Он был одним из любимых актеров режиссера Джо Данте, который задействовал его практически во всех своих работах.

За роль Мюррея Фаттермана в фильме «Гремлины» Академия фантастических фильмов, фэнтази и фильмов ужасов США номинировала его на премию «Сатурн» как лучшего актёра второго плана. В 2014 году в Голливуде вышел документальный фильм про Миллера и его идеальную игру.

25 декабря прошлого года Дик Миллер отметил свой 90-летний юбилей. Как пишет Hollywood Reporter, смерть Миллера наступила по естественным причинам. Он скончался в своем доме в Толука Лейк Лос-Анджелеса. Рядом с артистом в этот момент были его жена Лейни, дочь Барбара и внучка Оутэм.

Ранее сайт kp.ru писал, что 4 января умер народный артист России и актер Театра на Таганке Иван Бортник. Все случилось мгновенно, у 79-летнего Ивана Сергеевича оторвался тромб.

ИСТОЧНИК KP.RU