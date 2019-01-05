Умер Иван Бортник - актер, "вернувший" Высоцкому роль Гамлета, и так и не сыгравший Шарапова в "Месте встречи"

Об этом сообщила супруга актера Татьяна Борзых. Она же назвала вероятную причину смерти Ивана Бортника - оторвался тромб.

- Пока я не знаю, когда пройдет прощание. Иван Сергеевич умер ночью. Все случилось в момент, - рассказала нам Татьяна Николаевна. - Просто лег и умер. До этого была слабость, плохо себя чувствовал. Не так давно он сломал шейку бедра. Сделали операцию, но, особо ходить он не мог. К тому же потерял зрение. Актеры – почти все слепые. Они не прячут глаза от света - в кино он очень яркий. Иван почти ничего не видел. В основном был дома. Театр нам помогал. И сейчас сразу же позвонила директор театра Ирина Апексимова.

Иван Бортник родился в Москве 16 апреля 1939 года в интеллигентной семье. Его мама работала в Институте мировой литературы, была доктором филологических наук. Отец служил в Гослитиздате заместителем главного редактора. Неудивительно, что у мальчика еще в школе проявился литературный талант, он сочинял стихи. Обнаружился еще и музыкальный слух, он поступил в музыкальную школу по классу виолончели. И когда объявил родителям, что собирается стать актером, отец и мать выбор сына поддержали.

После школы Иван Бортник поступил в ГИТИС, но перевелся в театральное училище имени Щукина, где познакомился с Юрием Любимовым. Когда тот создал театр на Таганке, Иван Борник вошел в его труппу, в которой прослужил всю жизнь.

Театр драмы и комедии на Таганке. Постановка "На дне" по одноименной пьесе Максима Горького, 1985 год. Артист Иван Бортник в роли Сатина. Фото Павла Максимова /Фотохроника ТАСС/

Считалось, что у Бортника сложный, взрывной характер. Но в театре он никогда не плел интриг ради роли, не было в нем подлости. Однажды, когда по решению Любимова он должен был сыграть Гамлета, Бортник от роли отказался. Дело в том, что на Гамлета первоначально был утвержден Владимир Высоцкий, но Любимов в воспитательных целях решил снять его и поставить Бортника. Так поступить с другом Бортник не мог. Владимира Высоцкого посвятил ему песню "Письмо к другу".

Актер Иван Бортник в 2006 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У Бортника было редкое «психопатическое» амплуа. Иннокентий Смоктуновского называл его гениальным актером. Всесоюзную славу Ивану Сергеевичу принес многосерийный фильм «Место встречи изменить нельзя». Владимир Высоцкий уговаривал Говорухина отдать роль Шарапова Бортнику, но режиссер распорядился иначе. Тем не менее эпизодический персонаж бандит по кличке Промокашка, которого сыграл Бортник, запомнился зрителям не меньше, чем главные герои. Артиста еще долго ассоциировали именно с ним. В интервью он говорит, что ему надоели эти параллели, и он совершенно перестал смотреть картину.

Высоцкий уговаривал режиссера отдать роль Шарапова Бортнику, но тому в итоге досталась роль бандита "Промокашки".

Кроме того, Иван Бортник сыграл в фильмах "Родня", "Иван да Марья", "Вторая попытка Виктора Крохина", "Объяснение в любви", "Зеркало для героя".

Съемки кинофильма "Иван да Марья", 1974 год. Актер Иван Бортник в роли солдата Ивана. Фото Михаила Барабанова /Фотохроника ТАСС/

Гораздо больше ролей у него было в театре на Таганке. Он выходил на сцену в спектаклях "Гамлет", "Пугачев", "Три сестры", "Павшие и живые", "Владимир Высоцкий" и других.

Он до конца был предан театру Юрия Любимова. Даже, когда летом 2011 года в труппе вспыхнул очередной скандал, в результате которого Любимов навсегда покинул созданный им театр, Бортник поддержал Мастера, а не актеров.

Иван Бортник был дважды женат. Его вторая жена Татьяна, с которой он прожил больше полувека, родила ему единственного сына Федора. Он работает художником по свету.

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