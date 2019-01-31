В МИДе предупредили, что «Белые каски» готовят инсценировки химатак в Сирии

СЕГОДНЯ 11:59 2019-01-31T11:59:43+03:00

К провокациям подготовили несколько больниц в городе Идлиб на северо-западе страны

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Очередную «утку» с применение химического оружия на северо-западе Сирии готовит скандальная организация «Белые каски». Такие сообщения с удовольствием смакуют западные СМИ. У Министерства иностранных дел РФ появились данные, что готовится провокация в сирийском городе Идлибе. Об этом во время официального брифинга 31 января заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

«Группа активистов, печально известная как псевдогуманитарная организация «Белые каски», заготовила в нескольких больницах Идлиба необходимое оборудование для проведения съемок подобных провокационных акций», - сообщила Захарова.

Сирийские власти категорически опровергают применение химоружия в отношении мирных жителей. Российская сторона не раз выступала с разоблачением организации «Белые каски», доказывая постановочный характер их сюжетов.

Организация не раз разоблачали.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Также представитель внешнеполитического ведомства РФ отметила, что у линии соприкосновения с правительственными войсками САР наращивают свои силы члены запрещенной в России террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам». Боевики со своих позиций ежедневно обстреливают населенные пункты.

Напомним, после многочисленных скандалов вокруг волонтеров «Белые каски» Госдепартамент США заявил, что прекратит их финансирование. Якобы проект признали нерентабельным. Кроме того, стала сильно бросаться в глаза фейковость их сообщений и тот факт, что они работали исключительно на подконтрольных боевикам территориях.

Ранее сайт kp.ru писал, что «Белые каски» ищут добровольцев, которых хотят отравить хлором. Эта операция также была нацелена на обвинения в химатаках правительственные войска Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU