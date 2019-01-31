На месторождении Zohr, который разрабатывает «Роснефть» с иностранными партнерами, в 2018 добыли свыше 12 миллиардов кубометров газа

СЕГОДНЯ 16:55 2019-01-31T16:55:45+03:00

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По итогам 2018 года объем добычи газа на месторождении Zohr составил 12,2 миллиарда кубических метров. Проект разрабатывает международный консорциум, куда вошли Eni, «Роснефть», BP и Mubadala Petroleum, а также местные египетские компании.

Добыча на месторождении стартовала в декабре 2017, и с тех пор его освоении идет опережающими темпами. Во втором полугодии 2018 добыча выросла почти в четыре раза. К концу текущего года, согласно планам консорциума, Zohr выйдет на проектную мощность. Тогда месторождение будет давать 76 миллионов кубометров газа в сутки.

- Проекты на Ближнем Востоке - одно из стратегических направлений развития «Роснефти», - говорят в компании. - Участие в разработке уникального добывающего актива Zohr совместно с мировыми мейджорами и стратегическими партнерами укрепляет позиции «Роснефти» в качестве передовой технологической компании, а также позволяет получить значительный опыт и развить свои компетенции в освоении шельфовых месторождений.

Zohr — крупнейшее газовое месторождение в Средиземном море. По оценкам экспертов, его геологические запасы составляют 850 миллиардов кубометров. На долю российской компании в проекте приходится 30 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU