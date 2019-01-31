На месторождении Zohr, который разрабатывает «Роснефть» с иностранными партнерами, в 2018 добыли свыше 12 миллиардов кубометров газа
По итогам 2018 года объем добычи газа на месторождении Zohr составил 12,2 миллиарда кубических метров. Проект разрабатывает международный консорциум, куда вошли Eni, «Роснефть», BP и Mubadala Petroleum, а также местные египетские компании.
Добыча на месторождении стартовала в декабре 2017, и с тех пор его освоении идет опережающими темпами. Во втором полугодии 2018 добыча выросла почти в четыре раза. К концу текущего года, согласно планам консорциума, Zohr выйдет на проектную мощность. Тогда месторождение будет давать 76 миллионов кубометров газа в сутки.
- Проекты на Ближнем Востоке - одно из стратегических направлений развития «Роснефти», - говорят в компании. - Участие в разработке уникального добывающего актива Zohr совместно с мировыми мейджорами и стратегическими партнерами укрепляет позиции «Роснефти» в качестве передовой технологической компании, а также позволяет получить значительный опыт и развить свои компетенции в освоении шельфовых месторождений.
Zohr — крупнейшее газовое месторождение в Средиземном море. По оценкам экспертов, его геологические запасы составляют 850 миллиардов кубометров. На долю российской компании в проекте приходится 30 процентов.
ИСТОЧНИК KP.RU