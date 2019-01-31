2019-01-31T16:55:45+03:00
Экономика

На месторождении Zohr, который разрабатывает «Роснефть» с иностранными партнерами, в 2018 добыли свыше 12 миллиардов кубометров газа

На проектную мощность месторождение выйдет к концу 2019
Федор ПЕТУНИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

По итогам 2018 года объем добычи газа на месторождении Zohr составил 12,2 миллиарда кубических метров. Проект разрабатывает международный консорциум, куда вошли Eni, «Роснефть», BP и Mubadala Petroleum, а также местные египетские компании.

Добыча на месторождении стартовала в декабре 2017, и с тех пор его освоении идет опережающими темпами. Во втором полугодии 2018 добыча выросла почти в четыре раза. К концу текущего года, согласно планам консорциума, Zohr выйдет на проектную мощность. Тогда месторождение будет давать 76 миллионов кубометров газа в сутки.

- Проекты на Ближнем Востоке - одно из стратегических направлений развития «Роснефти», - говорят в компании. - Участие в разработке уникального добывающего актива Zohr совместно с мировыми мейджорами и стратегическими партнерами укрепляет позиции «Роснефти» в качестве передовой технологической компании, а также позволяет получить значительный опыт и развить свои компетенции в освоении шельфовых месторождений.

Zohr — крупнейшее газовое месторождение в Средиземном море. По оценкам экспертов, его геологические запасы составляют 850 миллиардов кубометров. На долю российской компании в проекте приходится 30 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Москалькова осудила решение Украины закрыть избирательные участки в РФ
В Москве Роспоребнадзор закрыл зоокафе «Мопс Тайм»
Путин потребовал от Васильевой следить за уровнем зарплаты учителей
Владимир Путин заявил о невмешательстве России в церковные дела на Украине
В МИД Британии не исключили переноса сроков по Brexit
Семь человек стали жертвами утечки газа в Тбилиси
Следственный комитет попросил арестовать Рауля Арашукова
Волкер положительно оценил новый план ОБСЕ по Донбассу
ЕСПЧ обязал РФ выплатить 10 млн евро по иску Грузии о депортации граждан
Однокурсники задержанного сенатора Рауфа Арашукова не вспомнили его
МИД: Россия не планирует эвакуировать своих дипломатов из Венесуэлы
Мэр Камызяка попал на видео в момент получения взятки
Порошенко вновь лидирует в президентском антирейтинге
В 2018 году на Украине предотвратили 11 покушений на Порошенко
Названы самые частые причины гибели российских туристов на курортах
В Киеве официально зарегистрирована «Новая церковь»
Неизвестные "заминировали" около 25 объектов в Москве и по области
Роскомнадзор нашел нарушения в работе российского вещателя BBC
ФАС закрепит права россиян на получение пенсии в «удобном» банке