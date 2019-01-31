2019-01-31T18:14:34+03:00
Политика

Посол РФ в Венесуэле: мировое сообщество выступает за разрешение венесуэльского кризиса без иностранного вмешательства

По словам Владимира Заемского, "партия войны" выступает против мирного решения политического конфликта
Александр ДЖУМАЕВ
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Посол России в Венесуэле Владимир Заемский заявил, что многие страны мира выступают за решение политического кризиса в латиноамериканской стране мирным путем без вмешательства извне.Посол России в Венесуэле Владимир Заемский заявил, что многие страны мира выступают за решение политического кризиса в латиноамериканской стране мирным путем без вмешательства извне.Фото: REUTERS
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Посол России в Венесуэле Владимир Заемский заявил, что многие страны мира выступают за решение политического кризиса в латиноамериканской стране мирным путем без вмешательства извне. При этом, по словам дипломата, "партия войны" выступает против мирного решения конфликта

"Выбор в пользу переговорного решения, на мой взгляд, является преобладающим, но, к сожалению, "партия войны" этому сопротивляется", - заявил посол. В качестве примера действий противников мирного решения конфликта он привел недавнее заседание Совбеза ООН по венесуэльскому вопросу: по словам Заемского, несмотря на то, что большинство участников заседания выступили в поддержку Николаса Мадуро, представители некоторых стран "отвергли диалог, переговорное решение".

Отвечая на вопрос журналиста о "точке невозврата" в вопросе мирного разрешения венесуэльского конфликта, Заемский процитировал Папу Римского Франциска, который ранее заявил о том, что политик может называть себя политиком только если он готов к диалогу. Посол выразил надежду, что политики Венесуэлы "осознают свою ответственность за судьбу их страны". Дипломат также отметил, что венесуэльское общество "глубоко расколото": число сторонников Мадуро, неопределившихся и сторонников Гуайдо среди жителей страны примерно равно, отметил Заемский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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